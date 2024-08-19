Загроза "Шахедів": у низці областей оголошено повітряну тривогу

19 серпня 2024, 00:21
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Автор: Анастасія Лукашевська

Увечері 18 серпня через загрозу застосування ворожих безпілотників у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про рух ворожих дронів попередили Повітряні сили. Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликали бути уважними та подбати про власну безпеку.

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01:33, 19 серпня

На Півдні відбій. 

01:27, 19 серпня

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, – ОВА.

Одеська область! Загроза застосування ударних БпЛА, – Повітряні сили.

00:53, 19 серпня

Тривога дісталася до Київської області. "БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину", – пишуть Повітряні сили.

00:27, 19 серпня

Мешканців Кіровоградської області попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

00:26, 19 серпня

Ворог атакує Сумщину КАБами

Росіяни здійснили пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині, попередило командування ПС.

00:21, 19 серпня

Загроза балістики для Києва

Також була загроза ударів балістикою для Києва та низки областей. Про загрозу ударів попередили Повітряні сили о 23:44.

Втім, уже о 00:01 повідомили про відбій загрози балістичним озброєнням.

00:15, 19 серпня

Де є загроза атаки "Шахедами"

Повітряні сили попередили про застосування безпілотників у Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.