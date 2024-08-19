Загроза "Шахедів": у низці областей оголошено повітряну тривогу

Увечері 18 серпня через загрозу застосування ворожих безпілотників у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про рух ворожих дронів попередили Повітряні сили. Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликали бути уважними та подбати про власну безпеку.

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