Загроза "Шахедів": у низці областей оголошено повітряну тривогу
Увечері 18 серпня через загрозу застосування ворожих безпілотників у низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Про рух ворожих дронів попередили Повітряні сили. Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликали бути уважними та подбати про власну безпеку.
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На Півдні відбій. Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, – ОВА. Одеська область! Загроза застосування ударних БпЛА, – Повітряні сили. Тривога дісталася до Київської області. "БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину", – пишуть Повітряні сили. Мешканців Кіровоградської області попередили про загрозу застосування ударних БпЛА. Росіяни здійснили пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині, попередило командування ПС. Також була загроза ударів балістикою для Києва та низки областей. Про загрозу ударів попередили Повітряні сили о 23:44. Втім, уже о 00:01 повідомили про відбій загрози балістичним озброєнням. Повітряні сили попередили про застосування безпілотників у Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.
Ворог атакує Сумщину КАБами
Загроза балістики для Києва
Де є загроза атаки "Шахедами"
На Півдні відбій.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, – ОВА.
Одеська область! Загроза застосування ударних БпЛА, – Повітряні сили.
Тривога дісталася до Київської області. "БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину", – пишуть Повітряні сили.
Мешканців Кіровоградської області попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.
Росіяни здійснили пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині, попередило командування ПС.
Також була загроза ударів балістикою для Києва та низки областей. Про загрозу ударів попередили Повітряні сили о 23:44.
Втім, уже о 00:01 повідомили про відбій загрози балістичним озброєнням.
Повітряні сили попередили про застосування безпілотників у Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.