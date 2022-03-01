Повітряна тривога у Вінниці – негайно в укриття
1 березня 2022 , 12:10Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Вінниця
У Вінниця зараз лунають сирени. Всіх мешканців наполегливо просять спуститись в укриття цивільного захисту!
Сирени лунають у місті вже втретє станом на 12:08 1 березня. Цей сигнал означає, що потрібно швидко рухатися до найближчого укриття.
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Візьміть з собою найважливіші речі та зберігайте спокій.
Перебувайте в укритті, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги. Про це громадян завжди повідомляють офіційні ресурси.