Вдосконалили співпрацю з Росією, – офіцер ЗСУ про нову загрозу повітряних атак через Білорусь

Ймовірно, Росія почала запускати дрони через територію Білорусі в напрямку західних областей України. 9 липня на Заході України оголосили повітряну тривогу, хоча в центральних регіонах її не було.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що не виключено – авіаційний простір Білорусі справді використовується для проникнення дронів на захід України. Це логічний крок для Росії – ще один етап модернізації та вдосконалення своїх дій.

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Білорусь залежна від Росії

Ворог постійно змінюється та удосконалює свої стратегії.

Те, що Олександр Лукашенко щось каже, не має жодного значення. Якщо Росії потрібно, щоб дрони летіли через територію Білорусі, – вони так і летітимуть. Я вважаю, що для цього вже відбулася низка переговорів, і повітряний простір використовується відповідно,

– сказав Андрій Ткачук.

Він додав, що ще минулого року було кілька скандалів, пов'язаних із запуском дронів із території Білорусі. Втім тоді їх часто збивали, а нині, ймовірно, ворог відточив цю схему.

Важливо! Росія планує збільшити виробництво безпілотників. Виконавчий директор Українського центру безпеки Дмитро Жмайло повідомив, що на об'єкті "Алабуга" росіяни масштабують виробництво та наймають працівників за високі для регіону зарплати. Кількість працівників зросла до 25 тисяч, переважно це жінки, залучені з інших країн, зокрема Африки. Також Росія користується послугами близько 200 оборонних заводів Північної Кореї, що працюють на її військову промисловість.

Також Ткачук зазначив, що зараз у Білорусі працює велика кількість розвідників, які очолюють різні управління, департаменти та напрями в оборонному секторі країни. Загалом співпраця між Білоруссю та Росією дуже тісна. Білорусь фактично використовується як сировинний і територіальний "придаток" Росії – як допоміжний елемент у війні проти України.