Повітряні мисливці: як 25 бригада збиває найсучаснішу авіацію Росії на фронті

Десантники з 25-ї бригади ДШВ контролюють не лише сухопутну лінію фронту, а й повітряну. За допомогою своїх зенітно-ракетних комплексів вони захищають небо, збиваючи не лише дрони, а й літаки.

Січеславці запевняють, що жоден літальний апарат ворога не пролетить далеко. Як працює фронтова ППО в руках Січеславських десантників під Покровськом, розповіло видання NV, інформує 24 Канал.

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За кілька місяців на рахунку лише одного екіпажу 25-ї бригади – знищення 14 повітряних цілей, серед яких – дороговартісні розвідувальні дрони ворога. Проте цілями для десантників стають не тільки БПЛА. У членів екіпажу 25-ї бригади ДШВ на рахунку є навіть російські літаки, які до повномасштабного вторгнення вважалися непереможними.

У 22-му році на Вугледарському напрямку ми збили Су-30. Це було спонтанно. Почули звук літака, вискочили з капоніра, в поле виїхали, ціль побачили і знищили. Потім на Куп'янському напрямку ми знищили СУ-25,

– розповів командир екіпажу ЗРК 25-ої бригади з позивним "Прапор".

Один постріл ЗРК "Стріла-10" коштує 20 – 50 тисяч доларів. Вартість знищеного літака СУ-30М сягає 50 мільйонів доларів. Оператор ЗРК "Стріла-10" з позивним "Фома" розповів, що працює з машиною з 2017 року і нарікань не має.

"Лінію бойового зіткнення вони не перетинають. Якщо вони пролетять ЛБЗ, я можу дати 100%, що ні в літака, ні в гелікоптера немає шансу пролетіти більше 30 кілометрів углиб. Його все одно зіб'ють. Не ми, так інший екіпаж чи інші засоби ППО", – розповів "Фома".

25-у Січеславську бригаду називають технодесантом за активне використання наземних і повітряних дронів.

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