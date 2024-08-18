Повітряні сили підтвердили знищення ще одного моста на Курщині
Джерело:Командувач Повітряних сил
Українські захисники знищили ще один міст Курській області. Це вранці 18 серпня підтвердили у Повітряних силах.
Так, генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що на Курському напрямку у ворога мінус ще один міст. Також Командувач Повітряних сил показав кадри потужної роботи українських захисників.
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ЗСУ знищили міст у Курській області
Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!
– підкреслив Командувач.
Також генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував пілотам за професіоналізм і результат. Наголосив, що разом – до перемоги.
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Зауважимо, напередодні, ввечері суботи телеграм-канали писали про знищення другого моста через річку Сейм. Ймовірно, йдеться про переправу в районі села Званного. Цим шляхом окупанти забезпечували свої підрозділи на Курському напрямку.