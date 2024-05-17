Повітряні сили попередили про ціль на Київ: у частині України повітряна тривога

У Києві та ще низці областей зранку 17 травня оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили попередили про швидкісну ціль у напрямку столиці.

Приблизно о пів на 11 повітряні тривоги поширилися на північну та центральну частину України. До цього вони вже були оголошені у східних регіонах.

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Ворог випустив ціль на Київ

Повітряні сили повідомили про додаткову загрозу для України приблизно о 10:25. Мапа повітряних тривог стала виглядати ось так:



Повітряна тривога 17 травня / Скриншот з єМапа

Тоді ж ПС оголосили, що у напрямку Києва через Сумщину рухається швидкісна ціль.