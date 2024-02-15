Повітряні сили попередили про зліт Ту-95мс: коли літаки будуть біля пускових рубежів

У ніч проти 15 лютого стало відомо, що Росія підняла у повітря кілька бортів Ту-95мс. У Повітряних силах повідомили, коли літаки можуть підійти до пускових рубежів, щоб атакувати Україну.

Близько пів на 2 ночі моніторингові канали сповістили про те, що ворог підняв у небо відразу 7 бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Мовиться про носіїв ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Пізніше інформацію про це підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

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Коли будуть біля пускових рубежів

О 01:49 Повітряні сили зазначили, що зафіксований зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья, що у Мурманській області. Орієнтований час виходу на пускові рубежі – 04:00.

У Повітряних силах закликають слідкувати за їхніми повідомленнями. А також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, якщо її озвучать у вашому регіоні!

Близько півночі вдарили по Чугуєву

Близько півночі 15 лютого російські загарбники завдали удару по Чугуєву, що на Харківщині. Відомо, що під атаку потрапив район житлової забудови.

Міська голова Галина Мінаєва журналістам розповіла, що внаслідок атаки по Чугуєву загинула щонайменше одна людина. Вона також додала, що російські загарбники поцілили у район житлової забудови.

Відомо, що тіло загиблої жінки відшукали у зруйнованому приватному будинку. За словами Мінаєвої, у громаді вночі пролунали два вибухи. Фахівці продовжують оглядати місця влучань російських ракет.

у зруйнованому приватному будинку. За словами Мінаєвої, у громаді вночі пролунали два вибухи. Фахівці продовжують оглядати місця влучань російських ракет. Відомо, що повітряну тривогу на Харківшині оголошували о 00:04. У той самий час про вильоти з Бєлгородської області повідомляли моніторингові канали. А вже о 00:05 Повітряні сили зазначили, що ракета летить курсом на південь області.

О 00:06 кілька вибухів пролунало на Харківщині. А вже о 00:30 у регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.

Щойно у вашому регіоні оголошують повітряну тривогу – негайно ж вирушайте до укриття. Перебувати у безпечних місцях слід доти, поки не оголосять відбою. Якщо перейти до укриття неможливо, то скористайтеся бодай правилом двох стін. Також важливо не перебувати біля вікон, не фільмувати роботу ППО та не викладати відповідні матеріали у мережу. Не будьте спільниками ворога!