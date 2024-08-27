Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95МС з аеродрому "Енгельс"

Повітряні сили повідомили про зліт кількох Ту-95МС з аеродрому "Енгельс". Орієнтовний час виходу літаків на пусковій рубежі – 4:30.

Українські захисники закликали слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Ворог продовжує тероризувати "Шахедами" та ракетами

Ввечері 26 серпня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники одразу з кількох напрямків. "Шахедів" в українському небі назбиралось кілька груп. ППО працювала на підступах до Києва, отож вибухи чули в області. Столична влада просила не фотографувати та не знімати роботу оборонців неба.



Згодом гучно було у Сумах та у Запоріжжі. Близько 3:30 ночі сирени прозвучали по всій території Україна. Ворожа армія підняла у повітря кілька МіГ-31К. Винищувачі випустили по території України аеробалістичні ракети.



За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, "Кинджали" прямували у бік західних областей. Вибухи пролунали у Старокостянтинові.