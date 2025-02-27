Повітряні сили уразили ворожий командний пункт БпЛА на Запоріжжі

Повітряні Сили ЗСУ успішно завдали удару по ворожому пункту управління БпЛА в Запорізькій області. Це сталося в середу, 26 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Уражено пункт управління БпЛА російської армії

В Генштабі ЗСУ повідомили, що 26 лютого Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по пункту управління БпЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських окупантів у населеному пункті Нестерянка Запорізької області.

Цей військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БпЛА збройних сил Росії,

– ідеться в повідомленні.

В Генштабі наголосили, що пілоти Повітряних Сил ЗСУ продовжуватимуть нищити війська окупантів, доки Росія не припинить збройну агресію проти народу України.

Нагадаємо, що раніше Генштаб повідомляв, що 25 лютого 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БпЛА, біля населеного пункту Копані Запорізької області.