Повітряні сили успішно атакували передовий командний пункт окупантів у Бахмуті

21 травня українські захисники вдарили по російських загарбниках в окупованому Бахмуті. Стали відомі наслідки атаки.

Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів у Бахмуті, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Що відомо

Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.

Військові зауважили, що цей удар серйозно знижує здатність Росії планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту.

Сили оборони продовжуватимуть уражати пункти управління агресора доти, доки всі окупанти не покинуть українську територію і в Україні не настане справедливий, тривалий мир,

– запевнили у Генштабі.

Нагадаємо, що уночі 23 травня українські дрони атакували завод ПАТ "Енергія" у місті Єлець, який виробляє акумулятори для БпЛА. Завод перебуває під санкціями ЄС, США та інших країн. Також наші безпілотники атакували військовий аеродром "Сєвєрний" у російському Іваново.

На аеродромі розташовані Центр бойового застосування та навчання ВТА Росії, 243-тя окрема ескадрилья та 81-й авіаційний полк.