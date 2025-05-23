Повітряні сили успішно атакували передовий командний пункт окупантів у Бахмуті
- Повітряні сили ЗСУ успішно атакували передовий командний пункт 3-го армійського корпусу окупантів у Бахмуті.
- Цей удар знижує здатність Росії планувати та проводити операції на Покровському напрямку.
21 травня українські захисники вдарили по російських загарбниках в окупованому Бахмуті. Стали відомі наслідки атаки.
Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів у Бахмуті, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Що відомо
Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.
Військові зауважили, що цей удар серйозно знижує здатність Росії планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту.
Сили оборони продовжуватимуть уражати пункти управління агресора доти, доки всі окупанти не покинуть українську територію і в Україні не настане справедливий, тривалий мир,
– запевнили у Генштабі.
Нагадаємо, що уночі 23 травня українські дрони атакували завод ПАТ "Енергія" у місті Єлець, який виробляє акумулятори для БпЛА. Завод перебуває під санкціями ЄС, США та інших країн. Також наші безпілотники атакували військовий аеродром "Сєвєрний" у російському Іваново.
На аеродромі розташовані Центр бойового застосування та навчання ВТА Росії, 243-тя окрема ескадрилья та 81-й авіаційний полк.