25 березня, 09:07
Повітряні сили успішно вразили місце зосередження живої сили ворога на Курщині
Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по місцю зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. Російський об’єкт був повністю зруйнований.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Ліквідовано до 30 окупантів.
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Що відомо про ураження
Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях.
Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу.