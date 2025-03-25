Повітряні сили успішно вразили місце зосередження живої сили ворога на Курщині

Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по місцю зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. Російський об’єкт був повністю зруйнований.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Ліквідовано до 30 окупантів.

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Що відомо про ураження

Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях.

Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу.