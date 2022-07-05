Повітряні сили ввечері збили 3 крилаті ракети ворога, які летіли з Чорного моря

Російська армія ввечері 5 липня завдала ракетного удару з акваторії Чорного моря. Наші сили протиповітряної оборони збили 3 ракети ворога.

Так, ракети збили підрозділи протиповітряної оборони ПвК ''Захід''. Їх окупанти випустили близько 20:00.

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Повітряна тривога та "прильоти" по Хмельниччині

Ввечері 5 липня майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сирен не було лише на Миколаївщині та Херсонщині.

Згодом жителі Хмельницької області повідомили у мережі про звуки вибухів. Глава Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій підтвердив інформацію, він заявив про 3 "прильоти" ракет.

Є постраждалий

Удар був по території Ярмолинецької територіальної громади. Про це заявив голова громади Андрій Шутяк. За його словами, є один травмований, в нього осколкове поранення сідниці. Чоловіка госпіталізували. Загиблих, на щастя, немає.

Влада вкотре просить українців не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки окупанти б'ють по цивільних об'єктах. За можливості, після звуку сирен слід негайно йти в укриття.

Успіхи української авіації

Ударна авіація Повітряних Сил атакувала ворога на кількох стратегічних напрямках. Позиції окупантів накрили вогнем з повітря.

5 липня бомбардувальники та штурмовики знищили 2 польові склади боєприпасів, 2 взводні опорні пункти російських окупантів, а також – до 20 одиниць техніки та живу силу ворога.

Крім того, вранці 5 липня підрозділи зенітних ракетних військ командування "Схід" збили 6 із семи крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Окупанти хотіли атакувати Дніпро та область.

2 липня наша авіація теж продемонструвала суттєві успіхи. Вона працювала фактично на всіх напрямках фронту – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснили майже півтора десятка групових вильотів.

У результаті знищили 2 ворожі пункти управління, до 20 бойових броньованих машин, до 10 танків, 2 польові склади боєприпасів та позицію самохідної артилерійської установки.

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