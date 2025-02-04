Повітряні сили завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів ворога

Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів противника в районі населеного пункту Новоіванівка. Це сталося у понеділок, 3 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Удар по командному пункту ворога

Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління одного з підрозділів Росії в Новоіванівці.

3-го лютого 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів збройних сил Росії в районі населеного пункту Новоіванівка,

– ідеться в повідомленні.

В Генштабі повідомили, що цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

Вказується, що внаслідок проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника.

В Генштабі підкреслили, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

"Наша мета – знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії", – наголосили там.

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Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ в п'ятницю, 31 січня, повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил Росії у місті Рильськ Курської області.



Внаслідок високоточного та скоординованого удару було знищено пункт управління противника.

Там вказували, що "ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику".

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Крім цього, відомо, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 31 січня 2025 року завдали ураження по ТОВ "УКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області Росії

Цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

Вказується, що були зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу.