Повітряні сили збили над Одещиною дві російські ракети під час нового обстрілу
24 квітня 2022 , 00:45Читать новость на русском
Джерело:Одеса. Офіційно
Росіяни продовжують здійснювати ракетні обстріли по Одесі. Наші сили ППО збили дві ворожі ракети, які летіли у напрямку міста.
Учора, 23 квітня, росіяни випустили по Одесі 7 ракет. Одна з низ влучила у багатоповерхівку та забрала життя у 8 українців, серед яких була тримісячна дівчинка. Та цього покидькам недостатньо – вони здійснюють нові атаки.
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Новий обстріл Одеси
Ввечері росіяни вирішили завдати Одесі нового удару. Наші сили ППО збили дві ворожі ракети.
Повідомляється, що ракети були випущені з акваторії Чорного моря. Вони прямували у напрямку порту "Південний".
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