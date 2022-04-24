Повітряні сили збили над Одещиною дві російські ракети під час нового обстрілу

24 квітня 2022 , 00:45
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Джерело:

Одеса. Офіційно

Росіяни продовжують здійснювати ракетні обстріли по Одесі. Наші сили ППО збили дві ворожі ракети, які летіли у напрямку міста.

Учора, 23 квітня, росіяни випустили по Одесі 7 ракет. Одна з низ влучила у багатоповерхівку та забрала життя у 8 українців, серед яких була тримісячна дівчинка. Та цього покидькам недостатньо – вони здійснюють нові атаки. 

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Новий обстріл Одеси 

Ввечері росіяни вирішили завдати Одесі нового удару. Наші сили ППО збили дві ворожі ракети.

Повідомляється, що ракети були випущені з акваторії Чорного моря. Вони прямували у напрямку порту "Південний". 

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Автор: Ярослав Сиваківський