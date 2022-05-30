Повітряні сили знищили склади боєприпасів, техніку, самих окупантів та 2 їхні ракети

Ударна авіація Повітряних сил Збройних Сил України ввечері 30 травня завдала вогневих ударів по окупаційних військах. Вони ліквідували скупчення броньованої техніки та живу силу рашистів.

Крім того, наші захисники завдали вогневого ураження по складах боєприпасів.

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Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до 10 авіанальотів на ворожі позиції. Вони завдали вогневого ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів.

Підрозділи зенітних ракетних військ знищили:

на Донеччині авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" – Х-59МК,

на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони (на фото – уламки Х-22).

Зауважимо, що російські загарбники зазнають втрат на всіх напрямках. На Півдні ворог намагається втримати позиції, але успіху не має. Просто зараз гарячі бої наших героїв з російськими окупантами тривають по всій лінії зіткнення.

Вночі ворог намагався здійснити розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10" – наші воїни його успішно збили. Також ворог дотримується підлої тактики нічних ракетних ударів.

Втрати ворога за добу

Протягом 30 травня на Донбасі Збройні Сили України знищили близько 50 російських окупантів. Про це повідомили в оперативно-тактичному командуванні "Схід" на офіційній сторінці у фейсбуці.

Найзапекліші бої й далі точаться у межах Донецької та Луганської областей – битва за український Донбас триває. Так, наші захисники й захисниці продовжують стримувати російських окупантів у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зазначається, що ЗСУ за добу 30 травня знищили на цьому відтинку фронту:

особового складу загарбників – до 50 осіб;

ворожих танків – 1 одиницю;

бойових машин піхоти окупантів – 1 одиницю;

самохідних артилерійських установок ворога – 1 одиницю;

мінометів – 3 одиниці;

безпілотних літальних апаратів – 1 одиницю.

Загальні втрати ворога за час повномасштабної війни проти України станом на 30 травня

До слова, від початку активної фази війни з 24 лютого Збройним Силам України по всій території нашої держави вдалось знищити:

особового складу російських окупантів – близько 30 350 осіб;

танків ворога – 1 349 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 282 одиниці;

артилерійських систем противника – 643 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 205 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гвинтокрилів – 174 одиниці;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 507 одиниць;

крилатих ракет – 118 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 258 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

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