Повітряні Сили знищили цілий полк десантних військ Росії

На офіційній сторінці Сухопутних військ Збройних Сил України розповіли про удар по полку десантних військ Росії.

Відомо, що 10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації, завдала удару по 2 великих колонах техніки окупантів.

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За попередньої інформації, це цілий полк десантних військ Росії. Які мали повний комплект броньованої техніки: танки, БМП, "Гради".

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