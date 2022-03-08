Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-авіаційні удари, – Братчук про оборону півдня
Джерело:телеграм-канал BRATCHUK
На півдні України захисники прикривають морське узбережжя. Ведуть оборону Миколаєва та прилеглих населених пунктів. На інших напрямках проводять стабілізаційну операцію.
Про це повідомив одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук. Він зазначив, що також активно виконують завдання територіальної оборони.
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ЗСУ відбиває удари противника
"Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-авіаційні удари та засоби повітряного нападу противника. Здійснюють протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ", – зауважив Братчук.
Прихована мобілізація окупантів
Він також додав, що у них є інформація згідно з якою, аби поповнити втрати – противник проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів.
"Одеса та одеський регіон під надійним захистом ЗСУ. Усе буде Україна", – підсумував Братчук.
Братчук розповів про захист півдня України: дивіться відео
Нагадаємо, підрозділ протиповітряної оборони під селищем Затока, що на Одещині 4 березня збив літак окупантів. Орки хотіли атакувати один з об'єктів військової інфраструктури.
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