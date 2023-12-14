Дуже складна робота: Ігнат розповів, наскільки зміцніли Повітряні сили ЗСУ за останні 2 роки

Росія із початком повномасштабного вторгнення одразу вдарила по Повітряних силах ЗСУ. Однак їм вдалося врятувати техніку та зберегти особовий склад. А ще – дати відсіч ворогу старим радянським озброєнням.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розказав 24 Каналу, як за майже 2 роки повномасштабної війни Росії проти України зміцніли Повітряні сили. Він додав, що деякі країни на початку вторгнення надавали ПЗРК. А коли окупанти у жовтні 2022 року почали бити по критичній інфраструктурі, Україна почала отримувати системи ППО.

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Мовиться, зокрема, про комплекси IRIS-T та NASAMS. А у 2023 році ЗСУ отримали ЗРК Patriot.

Зараз ППО є усюди. Усі Сили оборони об'єднуються в єдину систему протиповітряної оборони держави, якою керує Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Дуже складна робота у взаємодії підрозділів,

– наголосив Ігнат.

Величезний список

Також створені мобільні вогневі групи, які дають більший результат, аніж решта сил та засобів протиповітряної оборони.

Ракети для IRIS-T, NASAMS та Patriot дуже дорогі. Тому їх треба використовувати доцільно. Усе, аби стримувати ворожу авіацію. Її треба відігнати якомога далі від кордонів України.

Тому раціонально використовувати стрілецьку зброю та зенітні гармати, аби знищувати "Шахеди". Також мобільні вогневі групи почали непогано знищувати крилаті ракети. Усе завдяки обладнанню, яке доукомплектовують прожекторами та тепловізорами. Це збільшує їхню ефективність роботи.

"Порівнюючи з тим роком, ми маємо величезний спектр номенклатури озброєння західного зразка. Величезний – саме у номенклатурі, але не треба слово "величезний" брати, що в нас їх "багато". У нас недостатньо. Треба більше й більше", – зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Адже Повітряним силам треба замінити старий парк, який вони використовують. Усе через те, що він виснажується. Західні системи дають непоганий результат. Їх добре використовують українські військові. Однак ППО все одно треба посилювати.

Усе, що надходитиме, одразу ставатиме до строю. Є, кому його експлуатувати. Уже навчені фахівці на всі системи. Тому з нетерпінням очікуємо допомоги в посиленні нашого неба,

– сказав Юрій Ігнат.

Без панування – складно

Україні необхідне панування у повітрі, адже без цього важко здобути успіх у наземних операціях. Російську авіацію треба відігнати якомога далі.

"F-16 разом з далекобійними системами, такими як Patriot чи SAMP/T, можуть забезпечити нам завоювання переваги в повітрі на окупованих територіях. Тобто потіснити їх якомога далі", – зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Це дозволять зробити певні модифікації F-16. Зокрема, американським винищувачам треба потужні радари та ракети. Літаки, які отримає Україна, посилять ударні групи радянської авіації. Це буде дуже гарний тандем радянського та західного озброєння, аби ефективно та успішно виконати завдання.

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