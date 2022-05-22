Повітряні тривоги не скасовуються, – Ступак пояснив, чому Patriot не "закриє небо повністю"

У західних ЗМІ заговорили про передачу Україні від США сучасних систем протиповітряної оборони Patriot, офіційного підтвердження поки нема. Проте ці ЗРК не допоможуть повністю "закрити небо".

Про це 24 каналу розповів колишній працівник Служби безпеки України Іван Ступак. Він пояснив, чому сподіватися на потужний результат від дії американських ЗРК не варто.

Зверніть увагу США відправляють до України нову партію гаубиць M777, – Пентагон

Радіус дії Patriot обмежений

"Якщо все ж таки нам їх (Patriot – 24 каналі) дадуть, то ми не знаємо скільки, оскільки "іграшка" дуже коштовна", – зауважив Іван Ступак.

За його інформацією, декілька років тому американці продали Туреччині 13 батарей Patriot загальною вартістю 7 – 8 мільярдів, тобто приблизно 600 мільйонів доларів за одну батарея. Саме тому Україна, ймовірно, може отримати хіба кілька одиниць такої техніки.

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Крім того, експрацівник СБУ пояснив, що у відповідних ЗРК – обмежений радіус дії. Вони прикривають орієнтовно 80 кілометрів, наприклад, обласний центр, передмістя, ще якісь невеличкі населені пункти.

Навіть якщо їх у нас буде 5 – 6 штук, зможемо прикрити лише кілька населених пунктів. Однак головна мета – прикривати наших військових від російських дронів, винищувачів та бомбардувальників,

– сказав Іван Ступак.

"Це означає, що ми на 99% не зможемо прикрити наше небо, нема просто такої можливості, такої кількості цих Patriot. Тому повітряна тривога все ще актуальна, переміщення у бомбосховища – це обов'язково", – акцентував експерт.

Допомога Україні від США: останні новини

Пресслужба Білого дому 21 травня повідомила, що президент США Джо Байден підписав закон про 40 мільярдів доларів для України. Гроші спрямують на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за таке важливе рішення і наголосив, що воно стало історичним внеском у захист свободи в Європі.

У Пентагоні вже показали нову партію зброї, яку відправляють в Україну – нову партію гаубиць M777. До того, 15 травня, Україна отримала від США майже 90 одиниць відповідних гаубиць.

Зауважте, що вже 23 травня має відбутися онлайн-зустріч формату Рамштайн-2, де також обговорюватимуть подальшу оборонну підтримку України.

Іван Ступак про можливості ЗРК Patriot: дивіться відео 24 каналу