Чому б ні, – у Повітряних Силах допускають залучення іноземців і пояснили, що для цього треба
Іноземці можуть служити в Повітряних силах ЗСУ, бути пілотами чи працівниками інженерно-авіаційного складу. Для цього потрібно мати військово-облікову спеціальність.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Він повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у Повітряні сили зверталися тисячі людей.
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У ЗСУ зверталися тисячі людей
Ігнат зазначив, що зверталося багато людей, які пов'язані з авіацією, зокрема й громадяни інших держав.
Було дуже багато від людей, пов'язаних з авіацією. Це українці, які працюють за кордоном на різних типах авіаційної техніки. Усі пропонували свою допомогу, щоб стати на захист України. Серед них були й громадяни інших держав,
– сказав він.
Речник наголосив, що для України залучення іноземців не є чимось новим. Зокрема, Ігнат нагадав, що в ЗСУ є іноземні легіони, які долучаються до боротьби проти російської агресії на боці України.
"То чому б ні. Якщо є військово-облікова спеціальність як пілот, інженерно-авіаційний склад, то ці люди можуть ставати на цілком законних підставах військовослужбовцями ЗСУ. Громадянин іншої держави, але військовослужбовець ЗСУ. І долучатися на ту чи іншу спеціальність", – зазначив Ігнат.
Водночас він сказав, що через те, що Україна експлуатує радянську техніку, то іноземці не потрібні, адже вистачає своїх пілотів. Інша справа, якщо Україна отримає західні літаки, наприклад F-16.
Якщо у нас з'являться F-16 або інші зразки техніки, то, можливо, з'являться (іноземці – 24 Канал). Тому що навіть досвід людей, які мають великий стаж роботи з цією технікою, знадобиться і в плані інструктажу,
– резюмував Ігнат.
"Найсмертоносніший" пілот готовий захищати небо України
- Підполковник у відставці Ден Гемптон із позивним Two Dogs, якого називають "найсмертоноснішим" пілотом F-16, заявив, що готовий захищати небо над Україною.
- Американський військовий вважає, що партнери передадуть ЗСУ західні літаки, і найважливіше – знайти людей, які вже мають тисячі годин польотів на тих винищувачах і не потребують навчання.
- Гемптон здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США від часів війни у В'єтнамі, включно з Пурпуровим серцем, чотирма Почесними хрестами льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісьмома "Повітряними медалями" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.
Що відомо про передачу Україні західних літаків
- Нещодавно західні партнери вперше від початку вторгнення передали Україні літаки. Йдеться про словацькі та польські МіГ-29, які також є на озброєнні Повітряних Сил України.
- Водночас Україна прагне отримати багатоцільовий винищувач F-16. Цей тип літака найпоширеніший у світі й допоможе українським військовим виконувати відразу кілька цілей. Зокрема, стримувати авіацію противника та захищати від ракетних ударів.
- Також F-16 суттєво переважає винищувачі, які має Україна, в контексті використання зброї. Наприклад, ракети HARM, які адаптували до МіГ-29, більш ефективно запускати з F-16.
- Передача F-16 залежить від рішення США, адже саме американці виробяли ці літаки. Щоб партнери почали передавати Україні ці літаки, потрібна згода Вашингтона. Президент США Джо Байден сказав, що Америка поки не планує постачати Україні винищувачі. Однак він не коментував тему реекспорту літаків.