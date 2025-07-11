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24 Канал Новини України У Повітряних Силах розповіли, скільки "Шахедів" у небі над Україною є зранку і було вночі
11 липня, 10:52
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У Повітряних Силах розповіли, скільки "Шахедів" у небі над Україною є зранку і було вночі

Дар'я Смородська

Російський терор продовжується. На ранок 11 липня відомо, що в небі знаходиться до 20 "Шахедів". Уночі кількість ворожих дронів сягала близько 50, з них 38 БпЛА ударного типу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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Росія атакує Україну "Шахедами"

 