11 липня, 10:52
У Повітряних Силах розповіли, скільки "Шахедів" у небі над Україною є зранку і було вночі
Російський терор продовжується. На ранок 11 липня відомо, що в небі знаходиться до 20 "Шахедів". Уночі кількість ворожих дронів сягала близько 50, з них 38 БпЛА ударного типу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
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