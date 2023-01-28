Чи битиме Росія знову по мостах: прогноз Повітряних сил

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по енергетичних об’єктах України. Окрім цього, ворог може бити і по мостах.

Також загарбники можуть завдавати ударів по транспортних сполученнях. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує 24 Канал.

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Чи битиме Росія знову по мостах

Раніше ворог вже завдавав ударів по греблях, мостах та транспортних сполученнях. Тому що транспортне сполучення може використовуватися і для надання Україні зброї.

За словами Ігната, все це наше військове керівництво знає, тому є додаткова охорона.

Мости охороняються, здійснюється певний ряд заходів для того, щоб їх охороняти,

– зазначив він.

На питання, чи вистачить Росії засобів, щоб нищити мости, Ігнат відповів, що навряд чи. Оскільки загарбники вже навіть не мають озброєння для ударів по енергетичних об’єктах.

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