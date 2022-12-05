У Повітряних силах ЗСУ вперше прокоментували вибухи на аеродромі "Енгельс"

У Повітряних силах ЗСУ 5 грудня вперше прокоментували "бавовну", яка завітала на аеродром "Енгельс". Саме звідти окупанти запускають ракети по Україні.

Допис опублікував Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – на особистій сторінці, яку він не використовує для офіційних заяв. Він привітав волонтерів зі святом.

Важливо На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз: є загиблі та поранені

А хто це зробив? Хлопок на аеродромі Енгельс. Пишуть, пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені,

– заявив Ігнат.

Українці у коментарях відреагували й заявили, що новина – "дуже сумна" й від неї стає "так душевно, по домашньому".

"Бавовна" на аеродромі "Енгельс"

"Бавовна" на аеродром "Енгельс", звідки Росія атакує Україну, завітала 5 грудня. Місцеві повідомили про потужний вибух. Влада намагається заспокоїти людей. Однак росіяни все менше довіряють "офіційним" повідомленням. Люди панікують, бо вибух був настільки сильним, що його почули у різних частинах населеного пункту.

Росіяни репетують про безпілотник, який прилетів на аеродром "Енгельс" та пошкодив 2 ТУ-95. На відео з камер спостреження видно потужний вибух. Небо фактично спалахує, а тоді починається потужна пожежа.

Місцевий губернатор наголосив, що "жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не сталося", а також – "жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав". Тим часом люди йому не довіряють й діляться враженнями у коментарях у соцмережах.

Як "бавовну" прокоментував Братчук

Сергій Братчук – речник Одеської ОВА – зауважив: навіть якщо це російська ІПСО, нехай цього разу буде, бо до Дня волонтера це як бальзам. Водночас українців закликали бути обережними й реагувати на повітряні тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.