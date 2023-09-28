Повітряний об'єкт підлітав до Миколаївщини: тривоги не оголошували

У Миколаївській області ввечері 28 вересня була загроза ворожого об'єкта у небі. Наразі в регіоні не оголошена повітряна тривога.

За попередніми даними, виникла технічна несправність з оголошенням повітряної тривоги. Точної причини збою поки що не з'ясували.

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У Миколаївській області не оголосили тривогу під час загрози

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що щось незрозуміле трапилося з оголошенням повітряної тривоги в області. Водночас на той момент в регіоні була загроза з неба.

Повітряний об'єкт, можливо безпілотник "Шахед", підлітає із Заходу до Миколаївщини,

– сказав він.

Близько 19:18 Кім наголосив, що ворожого повітряного об'єкта у небі вже не було. Наразі достеменно невідомо, чи його збили українські сили протиповітряної оборони, чи це була російська фальш-ціль.

Раніше росіяни вчергове атакували Миколаївську область

У південних регіонах України ввечері 27 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Їх росіяни запустили з району Чорного моря.

Уже 28 вересня вибухи чули в Одеській та Миколаївській областях. Зрештою відбої пролунали орієнтовно о 3 ночі того ж дня.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що протиповітряна оборона в Миколаївській області збила 22 ворожих безпілотники у небі. Водночас після падіння уламків в регіоні є загоряння кількох будівель.

Зокрема, у Сухоєланецькій громаді, внаслідок падіння уламків ворожого літального апарату пошкоджену лінію електропостачання, а у Степівській громаді – громадську споруду. Постраждалих внаслідок атаки у регіоні немає.

Зрештою у Повітряних силах вранці 28 вересня зазначили, що російські загарбники всього запустили по Україні 44 "Шахедів". Однак нашим захисникам неба вдалося знищити 34 безпілотників ворога.