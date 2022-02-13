"Повітряний простір над Україною безпечний": чиновники заспокоїли населення

Ситуація з відмовою страхування літаків на території України є наслідком коливання на ринку. Наразі державні служби працюють, щоб переконати усіх в тому, що небо над нашою країною є безпечним.

Більшість авіакомпаній працюють, як і раніше

Голова Державіаслужби Олександр Більчук спростував чутки про закриття аеропортів. Наразі всі летовища працюють у штатному режимі. Про це він заявив у коментарі журналістам 24 каналу.

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Державіаслужба працює над тим, щоб запевнили усіх, що авіапростір України є безпечним.

В авіакомпанії SkyUp зазначили, що ця ситуація вимагає вирішення на державному рівні. Тому компанія працює спільно з державними структурами.

Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації,

– наголосив гендиректор Дмитро Сєроухов.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що для того, аби пасажири не відчули незручностей ОПУ провело нараду з:

Міністерством інфраструктури,

Державіаслужбою,

Украерорухом,

українськими авіакомпаніями;

представниками аеропорту "Бориспіль".

За підсумками наради вирішили, що уряд підтримає авіаперевізників. Необхідні рішення ініціюють вже найближчим часом. Крім того, влада продовжить роботу з міжнародними партнерами.

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Ситуація швидко стабілізується

Заступник міністр інфраструктури Мустафа Найєм пояснив, що коливання на ринку страхових послуг трапилося на тлі інформації про можливий напад Росії. Найближчим часом все стабілізується. Однак у будь-якому випадку держава готова підтримати авіаперевізників й виділити додаткові фінанси.

Найєм запевнив, що у разі необхідності уряд забезпечить повернення всіх українців додому.

Що цьому передувало

13 лютого літак SkyUp рейсом Мадейра – Київ посадили у Кишиневі. Все тому, що ірландський лізингодавець заборонив повітряному судну летіти в Україну. Це відбулося на тлі побоювання нападу Росії.

Екіпаж обрав для посадки столицю Молдови оскільки саме вона найближче розташована до української столиці.

Про зміну міста посади борт повідомили вже у повітрі. Після приземлення пасажири ще понад 5 годин перебували в аеропорту. Відомо, що їх забезпечили харчуванням.

Згодом українців відправили додому на автобусах. Загалом їх прибуло 4.

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