Повітряний простір України залишається закритим, – Мінінфрастуктури

Повітряний простір України для звичайних українців залишається закритим. Послуги з обслуговування повітряного руху призупинили.

Подібне рішення є через забезпечення безпеки цивільної авіації, інформує 24 канал. Усе відбувається згідно з вимогами Повітряного кодексу України.

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Європейські країни закривають і транзитні польоти

Як зауважили в Міністерстві інфраструктури, є гарні новини від європейських колег. Свій авіапростір для здійснення польотів із Росії закривають:

Польща;

Болгарія;

Чехія.

Мовиться також про виконання і транзитних польотів. Це відбувається відповідно до вже виданих NOTAM.

Чекаємо, коли вони (росіяни – 24 канал) зможуть літати лише з аеропорту Домодєдово до Шереметьєво,

– наголосили у Мінінфрастуктурі.





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