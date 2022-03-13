Повна деградація, – Зеленський про намагання окупантів створити псевдореспубліку на Херсонщині

Російські окупанти на території Херсонської області хочуть створити псевдореспубліку. Про це серед іншого у вечірньому зверненні до українців та світу говорив президент України.

Володимир Зеленський наголосив: у такої формації може бути тільки одна доля – народитися мертвою. А у поплічників окупантів може бути тільки один шлях – услід 12 тисячам загарбників, похованих у нашій землі.

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Псевдореспубліки будуть мертвонароджені, а поплічники окупантів підпишуть собі вирок

"Що чекає на так звані "ЛНР" та "ДНР" та їхні аналоги? Тільки повна деградація", – наголосив у своєму звернення президент України. Він нагадав, що окупанти у Херсонській області вже "намагаються повторити сумний досвід утворення псевдореспублік". І при цьому:

Шантажують місцевих керівників. Тиснуть на депутатів. Шукають, кого підкупити.

Намагаються організувати якісь "комітети" проти законної української влади.

Та ігнорують волю людей, які щоденно виходять протестувати, і які хочуть України.

І все для того, щоб "організувати так звану "ХНР". Таку ж мертвонароджену, як і "ДНР" та "ЛНР".

Хочу сказати деяким діячам та діячкам яким не вистачило сміливості відмовитися від розмов з окупантами. Якщо хтось із них раптом спокусився на пропозиції окупантів – ви підписуєте собі вирок. Вирок піти слідом за понад 12 тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати,

– наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Херсонська обласна рада вже зібралася на екстрене засідання та ухвалила, що ніякої псевдореспубліки у регіоні не буде. Херсон – це Україна!

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 12 березня: дивіться повне відео