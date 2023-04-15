"Повна мобілізація" населення в Україні: що це таке та кого можуть призвати

В Україні триває загальна мобілізація, згідно з якою до лав ЗСУ можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років. Наразі ж в інфопросторі активно говорять про "повну мобілізацію" – розповідаємо, про що мова.

Зокрема, у "злитих" секретних даних Пентагону йдеться, що патова ситуація у війні Росії проти України призведе до того, що Україна оголосить "повну мобілізацію" населення. Що це за поняття і яким тоді буде призов, пояснює 24 Канал.

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Що таке повна мобілізація

Передусім зазначимо, що юристи пояснили, що чинним профільним законодавством про оборону не передбачене таке поняття як "повна мобілізація".

Згідно зі статтею 4 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мобілізація може бути загального або частковою. Інших видів мобілізації, зокрема "повної", просто не існує.

Указом президента України Володимира Зеленського (№ 65/2022 від 24.02.2022) було оголошено загальну мобілізацію, яка подовжувалася відповідними указами та станом на сьогодні проводиться і надалі на всій території України.

Президент має діяти виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства. Тому оголосити про "повну" мобілізацію без відповідних змін в профільне законодавство неможливо,

– пояснила адвокатка Марина Бекало для ТСН.

Мобілізація в Україні: що нового

Натомість Кабмін розширив повноваження ТЦК та СП (колишні військкомати). Тепер вони можуть здійснювати оповіщення та призов громадян на військову службу під час особливого періоду, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.