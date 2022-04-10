Повне торговельне ембарго: Україна заборонила імпорт із Росії

Україна запровадила повне торговельне ембарго проти Росії. Заборонено імпорт на митну територію нашої держави товарів з країни-агресора.

Відповідне рішення схвалив Кабінет Міністрів під час засідання у суботу, 9 квітня. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

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Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації,

– зазначив нардеп.

Своєю чергою Юлія Свириденко пояснила, що ця ухвала – юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин, яке сталося 24 лютого.

Глава Мінекономіки додала, що рішення кожного року блокуватиме валютні надходження Росії щонайменше на 6 мільярдів доларів. Бюджет ворога не отримає ці гроші, а значить – не зможе їх спрямувати на війну.

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