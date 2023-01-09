Повністю розв'яжуть проблему броні: військовий експерт про останню допомогу від партнерів

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що цьогоріч ми отримаємо техніку, яку так просили у 2022 році. Ймовірно, українським захисникам нададуть навіть омріяні Leopard II та Abrams.

Втім, сьогодні нам потрібно абсолютно усе. Безумовно, Leopard II – є королем у своєму класі. Це чи не найкращий танк, який існує на цю хвилину. Але і американський Abrams, і британський Challenger, і взагалі будь-яка бронетехніка однозначно не буде другорядною. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

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Черник відзначив, що за 2022 рік нам передали практично всі залишки радянської (нехай модернізованої) техніки, котра була на озброєнні європейських армій. Нарешті прийшов час справжньої якісної техніки. Останній пакет допомоги, наголошує військовий експерт, неймовірно оптимістичний. Так, він передбачає щонайменше 50 важких бронемашин Bradley. Крім цього, нам мають надати М-113 та HMMWV. Сукупно – це поза 300 машин.

"Це неймовірно багато. Нагадаю, що батальйонно-тактична група – це у межах 30 – 33 машин. Отже, 100 машин – це вже повноцінне забезпечення механізованої бригади. Пакет, який до нас рухається, допоможе повністю вирішити проблему броні щонайменше 3 механізованих бригад. А це вже дуже серйозно", – запевняє Черник.

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Bradley

За словами військового експерта, головні переваги Bradley – це:

25-мм гармата M242 Bushmaster;

У комплектації боєзарядом M-791 на відстані до 2,5 кілометра може повністю знищити БТР, БМП та навіть завдати дуже серйозної шкоди легким танкам, до прикладу, T-62.

Має не просто потужну броню, а й високу маневровість;

Особовий склад, який там перебуватиме, буде доволі захищений;

Боєкомплект складає до 900 снарядів;

Оснащений протитанковим ракетним комплексом BGM-71 TOW.

Пам'ятаємо, коли армія переходить у наступ – захист особового складу є дуже важливим. Нарешті наші бійці матимуть гідне бронеприкриття. Bradley – це насправді унікальна машина, яка може стати якщо не зламом у цій війні, то підготовкою до серйозних контрнаступальних дій,

– констатував військовий експерт.

Черник підкреслює: нам показують максимум 30% від того, що надходить. Насправді головне постачання заховане у тіні.

"Саме в цьому пакеті ще один дивізіон M-109 Paladin (18 машин) і десятки тисяч боєприпасів з Excalibur включно", – додав Петро Черник.

AMX-10RC

Стало відомо, що Франція передасть нам бронеавтомобіль AMX-10RC, який нерідко класифікують як колісний танк. Військовий експерт закликає називати речі своїми іменами – це насправді не танк. Однак, додає він, це чи не найкраща машина підтримки танків.

105 міліметрова гармата та колісна формула, що дозволяє машині неймовірно сильно рухатися – колосальне підсилення для того, щоб нищити бронетехніку противника,

– стверджує військовий експерт.

На думку Черника, Україна отримає щонайменше 10 одиниць техніки – а це вже повноцінна рота.

"Взагалі маємо розуміти, що надання колосальної кількості бронетранспортерів, бойових машин піхоти й установок боротьби з танками є нічим іншим, як передвісником надходження до нас справді серйозної техніки. Я більше ніж впевнений, що і Abrams, і Leopard II рано чи пізно у нас з'являться. Маю оптимізм, що це буде не за такими ж вже й великими горами", – зазначив Черник.

Abrams

Загальновідомо, що американські танки Abrams мають величезну перевагу над російськими танками. Петро Черник наводить дуже красномовне порівняння: не може "Волга" виграти забіг у Mercedec.

Абсолютно уся лінійка танкової бронешколи Радянського союзу, а тепер Росії, це умовна "Волга". Абсолютно вся танкова бронешкола і Америки, і всього Європейського континенту – це умовний Mercedes,

– акцентує військовий експерт.

Ключове про Abrams:

якісна система наведення вогню, що має величезну кількість діапазонів – сховатися від такого танку майже неможливо;

дуже добра броня й висока маневровість;

один з кращих танків, який можна прирівняти до Leopard II.

"Вони неймовірно добре себе показали в Іракській війні. Тодішні танки Т-55 і Т-72, які були у Садама Хусейна, не витримували конкуренції. Abrams палили їх, наче солому", – резюмував Петро Черник.

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