Україна оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ
Джерело:Олексій Гончаренко у телеграмі
Україна успішно оскаржила повноваження російської делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи. Із 30 необхідних голосів, було набрано 49.
Тепер у ПАРЄ підготують доповідь, а остаточне рішення планують схвалити на засіданні 26 січня.
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Також українська делегація заперечила повноваження Росії ще й з процедурних підстав. Оскільки російський парламент обраний голосами, зокрема окупованого Криму та жителів Донбасу.
За це проголосувало 47 делегатів Парламентській Асамблеї Ради Європи, коли необхідно було 10.
Росію треба видворити з ПАРЄ
Віцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко заявив, що Росію необхідно виключити зі складу Парламентської асамблеї Ради Європи. Оскільки країна-агресор порушує правила організації.
Поведінка Росії жодним чином не може відповідати цінностям та принципам, на яких будується наша організація. Висновок дуже простий – РФ потрібно видворити з Ради Європи,
– наголосив він.
Зимова сесія ПАРЄ: що відомо
У фокусі роботи січневої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи:
- дебати про безпекову ситуацію в Європі, що особливо актуально у зв'язку з нарощуванням російських військ біля українських кордонів;
- оскарження повноважень російської делегації та її одіозного голови – Петра Толстого, який претендує на посаду віцепрезидента;
- вибори президента Асамблеї, на яких з'явилась інтрига, адже висунули кандидатуру Марії Мезенцевої – на противагу Тіні Коксу, який очолює в ПАРЄ групу лівих;
- жорстка для Росії резолюція щодо отруєння Олексія Навального та доповідь про насильницькі зникнення на території Європи.
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Текст публікації Олексія Гончаренка:
"Повноваження російської делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи успішно оскаржені!
За 30 необхідних голосів ми набрали 49!"