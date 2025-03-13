Повноваження ТЦК: як відбувається відеозапис під час вручення повісток

Міноборони затвердило інструкцію із застосування співробітниками ТЦК приладів фото та відеофіксації. Це дозволяє запобігти можливим порушенням, зловживанням або спекуляціям щодо правомірності дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Що потрібно знати про повноваження ТЦК

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відіграють ключову роль у процесі мобілізації та веденні військового обліку. До їхніх завдань належить:

організація обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів у межах певної території;

контроль за веденням цього обліку місцевими органами влади;

внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників і резервістів та їх редагування;

направлення громадян на базову військову службу, проведення призову та відбір контрактників;

організація мобілізаційних заходів у разі потреби;

забезпечення соціального та правового захисту військових, резервістів, ветеранів і їхніх сімей;

оповіщення;

участь у патріотичному вихованні громадян.

Відповідно до інструкції Міноборони, співробітники ТЦК можуть використовувати фото- та відеофіксацію в роботі. Ці записи можуть передаватися не лише для внутрішнього використання, а й журналістам – з метою захисту гідності та честі особового складу ТЦК.

Фото- та відеофіксація застосовується для:

попередження, виявлення або фіксування порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку;

фіксації дій уповноважених представників.

Важливо! Представникам ТЦК забороняється розголошувати персональні дані осіб, які вони отримали під час фото- і відеофіксації, крім випадків, передбачених законом.

При врученні повістки представники ТЦК та СП мають назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посади та показати службові посвідчення на вимогу громадянина.

До слова, нещодавно Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації. Відтепер, військовозобов'язані, які не уточнили свої дані, але зроблять це добровільно, сплачуватимуть вдвічі менший штраф.