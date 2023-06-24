Ознака краху Росії, – українська розвідка про заколот Пригожина проти Шойгу

Заколот, який влаштував ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин, є наслідком злочинної агресії російського диктатора Владіміра Путіна. У розвідці вважають, що це стане початком краху Росії.

"Повстання" вагнерівців почалося після того, як Пригожин заявив про буцімто ракетний удар по позиціях найманців. За його словами, від рук російського міноборони загинуло чимало вагнерівців.

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Як коментують повстання Пригожина у розвідці

Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що російський внутрішній конфлікт виник через злочинну агресію Путіна.

Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України,

– прокоментували у розвідці.

Окрім того, Юсов вважає, що це протистояння вагнерівців і міноборони стане початком краху панівного режиму Росії. За його словами, Україна спостерігає за перебігом подій та заколотом Пригожина.

У Воронежі та Ростові захопили військові об'єкти

Якщо увечері 23 червня Пригожин почав лише погрожувати російському військовому керівництву, то вже наступного дня, 24 червня, перейшов до дій. О 07:30 ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що найманці захопили кілька військових об'єктів у Ростові, зокрема – аеродром.

Окрім того, у Ростові Пригожин встановив контроль над:

штабом Південного військового округу;

одним із відділень поліції;

головним комітетом МВС;

будівлею ФСБ;

адміністрацією міста.

Також на території штабу Південного військового округу Пригожин зустрівся із заступниками військового керівництва Росії – заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та заступником начальника Генштабу Росії Владіміром Алєксєєвим. На зустрічі ватажок вагнерівців заявив, що такі дії триватимуть доти, доки Шойгу та Гєрасімов не понесуть покарання за "скоєні злочини".

Окрім того, джерела Reuters заявили, що контроль над військовими об'єктами встановили й у Воронежі. Наразі Пригожин цю інформацію не підтверджував, проте місцеві телеграм-канали повідомляли про збитий гелікоптер, який намагався атакувати колону вагнерівців.

Через заколот Пригожина місцева влада перекрила трасу на Москву – заблоковані понад 300 кілометрів дороги. У Москві також встановили блокпости, аби перевіряти підозрілі транспортні засоби та контролювати ситуацію. Влада також запровадила режим контртерористичної операції.