У Кривому Розі бабуся згоріла у власному будинку, куди влучив "Шахед"
- У ніч проти 5 квітня Росія атакувала Кривий Ріг "Шахедами", один з яких влучив у приватний будинок, убивши літню жінку.
- Унаслідок атаки в Кривому Розі постраждали 5 осіб, спалахнули кілька пожеж, і частково зруйновано один будинок.
Росія у ніч проти 5 квітня продовжила терор Кривого Рогу, атакувавши місто "Шахедами". Один з дронів влучив у приватний будинок, де мешкала літня жінка. На жаль, бабуся загинула на місці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради безпеки міста Олександра Вілкула.
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У Кривому Розі у будинку згоріла бабуся
Після того, як Росія цинічно завдала ракетного удару по житловому району Кривого Рогу, окупанти продовжили тероризувати місто. Кривий Ріг атакували багато "Шахедів", у місті пролунала серія потужних вибухів.
Згодом стало відомо, що один з дронів-камікадзе влучив у приватний будинок. Після вибуху відразу спалахнула пожежа.
На жаль, унаслідок атаки загинула людина – літня жінка. Бабуся згоріла у домі після влучання "Шахеда".
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Світла та вічна пам'ять!
Крім того, унаслідок атаки "Шахедів" у Кривому Розі є 5 постраждалих.
У ДСНС повідомили, що унаслідок ворожої атаки спалахнуло кілька пожеж у приватному житловому секторі Кривого Рогу. Частково зруйновано один будинок. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Наслідки атаки "Шахедів" у Кривому Розі – більше у галереї
До слова, під атакою "Шахедів" опинилася і Київщина. Там сили ППО відбивали російську атаку.