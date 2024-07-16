Спроба номер 2: Байден заявив про готовність ще раз провести дебати з Трампом
Джерело:NBC News
45-й президент США Дональд Трамп запропонував Джо Байдену провести повторні дебати. Чинний лідер Сполучених Штатів заявив, що готовий до цього.
Про це очільник США Джо Байден заявив в інтерв'ю NBC News.
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Чи будуть ще одні дебати з Трампом
Журналіст Лестер Холт запитав у Байдена, чи погодився б він на те, щоб провести дебати протягом наступних кількох тижнів, на що президент США відповів, що збирається дискутувати з ним тоді, коли вони домовилися, а саме у вересні.
Так, журналіст поцікавився у Байдена, якби з'явилася нагода провести дебати "між цим і тим часом, чи є відчуття бажання повернутися на коні".
Я на коні. Де ви були? Я взяв участь у 22 великих заходах, зустрівся з тисячами людей, з величезними натовпами. Багато чого відбувається. Я на коні. Я виходжу та демонструю американському народу, що я володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні нотатки,
– сказав Байден.
Президент США вказав, що йому не потрібна телепрограма і він може вийти і відповісти на будь-яке питання. "І я стояв там, коли – коли НАТО було в місті. Я стояв там протягом години і відповідав на запитання", – додав він.