Повторний наступ на Київ: Буданов відповів, чи є така загроза

У своєму нещодавньому інтерв'ю очільник ГУР Кирило Буданов відповів на питання про те, чи є ймовірність повторного наступу росіян на Київ. Зокрема, він засудив такі висловлювання і назвав їх "безпідставними".

Нагадаємо, що Буданов раніше заявив про те, що росіяни готуються до наступу у червні. Він також зазначив, що після свого наступу російські війська зосередяться на тому, щоб утримати захоплені території до виборів президента США.

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Станом на зараз – загрози немає

Буданов заявив, що наразі відсутня загроза повторного наступу на Київ і назвав розмови про це "безпідставними". Він також зазначив, що станом на зараз ситуація абсолютно не змінилася і така загроза відсутня.

У розмові з журналістами очільник ГУР підтвердив інформацію про те, що про можливу висадку російського десанту в Гостомелі було відомо заздалегідь.

Є історії, які неможливо вже викреслити. Здається, в жовтні ми ж перші публічно сказали, що ситуація загрозлива, планується так, так і так,

– заявив Буданов.

Однак питання про тодішню реакцію президента на цю інформацію, очільник ГУР відмовився коментувати.

"Я не буду зараз розмовляти на цей рахунок", – сказав він.

Зеленський про підготовку до наступу Росії

За даними української розвідки, на початку літа ворожі сили готуються до масштабного наступу. Попередньо вони мають намір захопити стратегічно важливе місто на Сході – Часів Яр.

Зеленський висловив необхідність у доукомплектуванні озброєнням і ротації бригад в армії. Він підкреслив, що деякі сили вже виснажені й потребують заміни на нові, проте для цього необхідно, щоб новобранці мали достатньо засобів для того, аби могти воювати.

Президент також нагадав про плани Росії захопити Часів Яр до 9 травня. Він зазначив, що зустрівся з бійцями у цьому регіоні, які висловили занепокоєння через нестачу снарядів та засобів боротьби з дронами-розвідниками.

"Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани Росії щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні", – наголосив Зеленський.