Відновлювали дві доби: Росія знову вдарила по енергетичних об'єктах Дніпропетровщини

Російські війська в ніч проти 31 жовтня повторно атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Ворог пошкодив два об'єкти, один із яких енергетики відновлювали майже дві доби.

Про це повідомили у ДТЕК.

Що відомо про відключення на Дніпропетровщині

Унаслідок нічних ударів масштабні знеструмлення охопили значну частину Дніпра та Кам'янського. Також без стабільного електропостачання залишаються споживачі у Дніпровському та Новомосковському районах.

Аварійні бригади фахівців залучені до відновлення інфраструктури по всій області, однак швидкість виконання робіт безпосередньо залежить від безпекової ситуації на місцях.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", – підкреслили в енергетичній компанії.

Нагадаємо, Росія атакувала енергетику Дніпра 29 жовтня. Частина міста та прилеглих районів залишилася без світла. Пошкодження магістральних мереж знеструмлення зачепило близько десяти мікрорайонів.

Також станом на ранок 30 жовтня у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району довелося ввести екстрені відключення світла. Через це були зміни у русі транспорту.