Чи є у Стефанчука родинні зв'язки із затриманою керівницею МСЕК Крупою: спікер відповів на чутки

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи пов'язаний він далекими родинними зв'язками із раніше затриманою керівницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою. Спікер парламенту заперечив таку інформацію журналістів.

Про це він сказав ексклюзивно у коментарі для "Радіо Свобода". До того ж Стефанчук заявив, що не хоче, аби журналісти "розкачували" тему нібито Хмельниччина є якимось особливим корупційним регіоном.

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Чи пов'язаний Стефанчук з керівницею МСЕК Крупою родинними зв'язками

Спікер Верховної Ради додав, що не хотів би, щоб "журналісти розкачували, що це Хмельниччина, якийсь такий особливий регіон".

"Я думаю, що такі негідники є в кожному регіоні України. Що стосується пані Крупи і всього іншого, то ті антикорупціонери, які почали розганяти плітки про нібито якісь мої зв'язки з пані Крупою, вони вже зняли ці коментарі, тому що без доказової інформації розганяти не можна", – зазначив він.

Не знаю про будь-які родинні, кумівські, свояцькі чи будь-які інші відносини, які можуть бути в моєї родини з тими негідниками, які це робили в Україні,

– заявив Стефанчук.

Раніше журналіст Юрій Ніколов писав, що батько Руслана Стефанчука якийсь час очолював міську лікарню в Хмельницькому. Також Ніколов зазначав, що є чутки, мовляв, Тетяна Крупа "є якоюсь далекою родичкою Руслана Стефанчука". Зрештою, і сам Ніколов прибрав ці рядки зі свого допису, аргументувавши недостовірністю чуток.