Поїдуть назад у поліетиленових мішках, – у МВС оцінили поточну загрозу нападу з Білорусі
11 березня 2022 , 23:15Читать новость на русском
Чи є загроза нападу на Україну з боку Білорусі просто зараз? На це питання відповів у телеефірі радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
За його словами, Білорусь Україні війну не оголошувала. І наразі на українську територію білоруські війська не заходили.
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Денисенко прокоментував поточну загрозу з боку Білорусі
Станом на зараз Білорусь нам війну не оголошувала. Станом на зараз ніякі білоруси на територію України не заходили,
– запевнив Денисенко.
І додав: "Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що вони зайдуть".
Причин цьому кілька:
- Соцопитування у Білорусі свідчать, що тільки 3% населення готові воювати з Україною. Лукашенко розуміє, що за таких умов починати бойові дії – політичне самогубство.
- Білоруська армія – відносно невелика. Там всього 40 тисяч людей, але в реальних бойових підрозділах – 7 чи 8 тисяч.
Якщо вони зайдуть на Волинь, багато з них поїдуть назад у поліетиленових мішках. І крах режиму Лукашенка тільки прискориться,
– підсумував радник глави МВС.
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