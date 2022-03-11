Поїдуть назад у поліетиленових мішках, – у МВС оцінили поточну загрозу нападу з Білорусі

Чи є загроза нападу на Україну з боку Білорусі просто зараз? На це питання відповів у телеефірі радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

За його словами, Білорусь Україні війну не оголошувала. І наразі на українську територію білоруські війська не заходили.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Денисенко прокоментував поточну загрозу з боку Білорусі

Станом на зараз Білорусь нам війну не оголошувала. Станом на зараз ніякі білоруси на територію України не заходили,

– запевнив Денисенко.

І додав: "Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що вони зайдуть".

Причин цьому кілька:

Соцопитування у Білорусі свідчать, що тільки 3% населення готові воювати з Україною. Лукашенко розуміє, що за таких умов починати бойові дії – політичне самогубство.

Білоруська армія – відносно невелика. Там всього 40 тисяч людей, але в реальних бойових підрозділах – 7 чи 8 тисяч.

Якщо вони зайдуть на Волинь, багато з них поїдуть назад у поліетиленових мішках. І крах режиму Лукашенка тільки прискориться,

– підсумував радник глави МВС.

Відео до теми: "Лукашенко вже зробив свій вибір", – Вячорка