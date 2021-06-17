На місце події викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Наразі Укрзалізниця офіційно ще не коментувала те, що відбулося.

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Що відомо про загиблу

За попередньою інформацією, жінці було приблизно 70 років. Очевидці кажуть, що їй стало погано. Причини з'ясовуватимуть правоохоронці.

Потяги затримуються

Через смерть пасажирки рейси затримують щонайменше на 1 годину. Пасажири все ще очікують потяг Костянтинівка – Одеса на вокзалі у Дніпрі.

Довідка. Згідно з графіком на сайті Укрзалізниці, потяг повинен був прибути у Дніпро о 21:40 та відправитися далі за маршрутом о 22:05.

Смерть чоловіка в потязі Рахів – Київ