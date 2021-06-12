У поїзді Рахів – Київ чоловік впав з верхньої полиці: через кілька годин він помер

Вранці 12 червня у потязі №358 Рахів – Київ помер пасажир. За кілька годин до цього чоловік впав з верхньої полиці.

У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що, за попередньою інформацією, пасажир впав з верхньої полиці приблизно о 03:00.

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У потязі помер чоловік

Після падіння чоловік сказав дружині, що почувається добре. Однак під ранок йому стало гірше, тому поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію – Фастів.

Медики були безсильні – вони лише констатували смерть чоловіка. Водночас забоїв на його тілі не виявили.

Слід зазначити, що полиця з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався,

– додали в Укрзалізниці.

Видання LB.ua з посиланням на свідків події повідомляє, що чоловікові було 28 років. За словами дружини, він впав з полиці головою вниз та був напідпитку.

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