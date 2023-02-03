"Є великі ризики": коли Зеленський може поїхати до Брюсселю

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би відвідати Брюссель. Проте для такої поїздки є великі ризики.

Про це глава держави заявив під час пресконференції за результатами саміту Україна – ЄС, повідомляє 24 Канал.

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Президент прокоментував ймовірну поїздку в Брюсель

Зеленський заявив, що він дійсно дуже хоче поїхати у Брюсель, але є великі ризики через реванш Росії.

Я не торгуюся у жодному разі, але великі ризики, щоб я кудись поїхав, про пріоритет я сказав,

– пояснив президент.

Він додав, що може покидати Україну заради домовленостей по зброї, а також для висловлення вдячності за підтримку.

"З початку війни я їжджу за зброєю, скажу відверто. Щось публічно, щось не дуже, щось одразу, щось пізніше вже суспільство бачить, але фундаментальні рішення. І я був у США. Причина номер один ця. І друга причина – вдячність нашого народу за ту велику підтримку Сполучених Штатів", – зазначив глава держави.

За його словами, наразі саме далекобійна зброя може змінити хід війни. Українці впевнені у своїй перемозі, проте з такою зброєю вона буде швидшою.

"Про цю далекобійну зброю знають в Україні, знає Росія і знає Брюссель. Я дійсно вдячний трьом десяткам держав або більшості з них, хто нас підтримує з самого початку, і тому ці 2 пункти, які були раніше пріоритетом для мене, вони й залишаються: перше – це наша велика вдячність, вдячність України лідерам Європи, керівництву Євросоюзу, друге – це зброя", – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що дуже хочеться, аби ці 2 пункти мали підтвердження з боку лідерів ЄС, і тоді зустріч буде неминучою.

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Росія хоче реваншу

За словами Зеленського, Сили оборони України вже почали готуватись до сценарію, коли російські окупанти почнуть посилювати наступ на Сході.

Ми вважаємо, військові, розвідка вважають, що посилюватися тиск на Сході держави буде. Росія хоче реваншу, реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче на Сході. Хоче забрати Схід. Наша задача – не дати це зробити. Не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю,

– заявив президент.

Він впевнений, що Україна має шанси не допустити реваншу загарбників.

"Також вони будуть хотіти повернутися та мати реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка була восени, у напрямку Лиману тощо. Наша стійкість хлопців там також залежить від зброї та мотивації", – додав глава держави.

Він підсумував, що мотивацію дають не лише партнери, але й дух всередині нашої держави.