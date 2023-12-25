Припинення українського громадянства для судді Львова вже не розглядають, – "Схеми"

Одіозний екссуддя Верховного Суду Богдан Львов "прославився" тим, що у нього виявили російське громадянство. Українці зареєстрували петицію про припинення українського громадянства для Львова. Вона набрала потрібну кількість голосів.

Володимир Зеленський відповів на петицію. Він доручив перевірити наявність підстав для припинення громадянства України та, за результатами, ухвалити рішення.

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Водночас наразі питання вже не розглядають. Про це Державна міграційна служба України заявила у документах, наданих самому Львову.

Ми неодноразово зверталися до Державної міграційної служби, і от остання відповідь була про те, що такий розгляд припинено. На мій погляд, це означає, що вони не можуть довести добровільність набуття громадянства – як підставу для припинення українського громадянства,

– заявив одіозний екссуддя.

Як Львов виявився громадянином Росії

В одіозного екссудді Львова виявили російське громадянство. Він отримав його ще у 1999 році, а згодом – у 2012 році – оновив паспорт. Окрім того, родичі Львова володіють нерухомістю на території країни-терористки. Про це "добро" екссуддя "забув" у своїй декларації. Не згадав він й про те, що у його дружини – також російський паспорт.

Коли журналісти заявили про російське громадянство, Львова почав активно заперечувати цю інформацію.