В ОП оцінили можливість позбавлення Росії ядерної зброї та її розпад на кілька держав

Ніхто не сумнівається в тому, що Україна переможе Росію у цій несправедливій війні. Водночас уже міркують, що робити з ядерним потенціалом Кремля та можливим його поділом.

З цього приводу своїми міркуваннями поділився радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зауважив, що у світі повинні напрацювати механізм, згідно з яким Росія більше не зможе здійснювати ядерний шантаж.

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Ініціатива буде у руках України

Україна отримає право дуже потужної ініціативи. Однією із них буде, що треба обговорити на різних рівнях, чи має право така країна, як Росія тримати такий величезний арсенал ядерної зброї. Це дуже важлива тема. Але це тема не лише для України,

– наголосив він.

За словами Подоляка, це тема також для глобального світу, ключових держав. Їм потрібно буде позбутися страху перед Росією й відверто обговорювати ядерну тематику. Адже спостерігається тенденція, що її чомусь виносять за дужки.

Треба поставити питання: чи може існувати така держава, як Росія. Яка є вкрай неефективною і з точки зору внутрішнього управління, і з точки зору елементів прояву зовнішньої політичної концепції. Чи може така країна володіти ядерним арсеналом такого типу, який у неї є,

– додав він.

Чи розпадеться Росія

За словами Подоляка, після перемоги України Росія не розпадеться на 5 – 6 або 7 випадкових країн. Звичайно ж, всередині країни-агресорки відбуватимуться певні процеси. Але тут варто розуміти, що цей процес значно складніший.

Передовсім не варто забувати, що відсутня нормальна аналітика щодо самої Росії. Це й стало причиною помилок багатьох країн, коли обговорювалася можливість війни проти України. Коли оцінювали сили та спроможності Кремля та вплив санкцій, накладених на нього.

Радник глави ОП зазначив, що в Росії не зможуть зберегти "еліту" путінського типу. Причиною цього є її відірваність від сучасних реалій. Ця умовна еліта вже не може відповідати викликам, які постають перед світом сьогодні.

Водночас він звернув увагу на етнічні території. Саме вони можуть запропонувати Кремлю іншу формулу співіснування – конфедерацію. У такому випадку вони поступово відходитимуть від російської концепції державності. Тож ядерна зброя буде саме у Росії. Якщо точніше, то в того, що від неї залишиться.

Зауважимо, що білоруський опозиціонер висловив припущення щодо ядерної зброї. На думку Павла Латушко, Путін і Лукашенко планують розмістити її на території Білорусі. Це не означає, що диктатор з Мінська керуватиме нею. Кремлю просто потрібна нова територія, на яку можна буде перекинути відповідне озброєння та погрожувати всьому світу.