Пожеж у Чорнобильській зоні немає, – ДСНС просить не поширювати фейкову інформацію

28 березня 2022 , 11:52
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Джерело:

пресслужба МВС

У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що масштабних пожеж у Чорнобильській зоні зараз немає. Людей закликали не поширювати фейкову інформацію.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України вранці 28 березня. 

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У відомстві наголосили, що станом на 7:57, відповідно до даних супутникових знімків, викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загоряння в Чорнобильській зоні відсутні. Також наразі не мовиться про обов'язкове відселення. 

Будь ласка, не поширюйте не перевірену інформацію та слідуйте за повідомленнями лише в офіційних джерелах,
– звернулись у МВС. 

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 27 березня повідомила про загоряння у Чорнобильській понад 10 тисяч гектарів лісу.

Однак вже 28 березня у ексклюзивному коментарі 24 каналу радник очільника МВС Вадим Денисенко запевнив, що зараз суттєвих загорянь великих площ там немає.

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Автор: Тетяна Сукач