У Дубаї спалахнув 67-поверховий хмарочос: евакуювали тисячі людей – моторошні кадри

Увечері 13 червня у 67-поверховій вежі Tiger Tower в Дубаї сталася масштабна пожежа, через яку довелося евакуювати майже 4 000 мешканців. Густі клуби диму було видно над усім горизонтом міста.

Вогонь охопив верхні поверхи 67-поверхової будівлі близько 21:30 за місцевим часом, передає 24 Канал із посиланням на The National.

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Що відомо

За даними Dubai Media Office, спеціалізовані служби успішно евакуювали 3 820 мешканців із 764 квартир.

На оприлюднених відео видно, як вогонь охоплює частину будівлі.

Як палав хмарочос: дивіться відео

Пожежа у 67-поверховій будівлі: дивіться відео

Пожежа у Дубаї: дивіться відео

Упродовж ночі пожежу вдалося локалізувати. На її гасіння пішло приблизно 6 годин часу. Дим, який наразі видно на місці події, є результатом охолоджувальних робіт у рамках пожежогасіння.

На щастя, минулося без постраждалих. Причини займання наразі невідомі.

Пожежу у хмарочосі зупинили / Фото соцмережі

Будівля у Дубаї після пожежі / Фото з соцмережі

Нагадаємо, що минулого року в Астані загорівся 26-поверховий житловий комплекс біля унікального "Хан-Шатира".