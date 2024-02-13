Горіло не просто так: на аеродромі "Саки" в Новофедорівці була пожежа

Про те, що 13 лютого горів аеродром у Новофедорівці, повідомила моніторингова група "Кримського вітру". Цей проукраїнський паблік регулярно пише про влучання по об'єктах окупантів і правдиво висвітлює ситуацію в Криму.

Успішні удари Сил оборони по Криму засліплюють росіян. Зокрема після удару по аеродрому "Бельбек" наприкінці січня зросла імовірність того, що російські льотчики припускатимуться помилок.

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Що відомо про пожежу в Новофедорівці 13 лютого

На аеродромі "Саки" в Новофедорівці сьогодні була пожежа, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру". Про це свідчать знімки із супутника NASA. Неподалік від осередку розташована стоянка військової техніки та майданчик радіолокаційного стеження,

– йдеться в повідомленні.

Пожежа на аеродромі "Саки" в Новофедорівці / Фото "Кримський вітер"

Також у "Кримському вітрі" зазначили: вогнище загоряння вказано правильно, адже точність визначення координат із супутника NASA перебуває в межах 100 – 200 метрів.

"Зазначимо, що у військових частинах випадкові пожежі зазвичай бувають тільки влітку, коли багато сухостою", – поіронізувала моніторингова група.

Де розташований аеродром "Саки" в Новофедоровці в Криму: дивіться на карті

13 лютого були пожежі і на материковій території Росії

Зокрема, горів завод МіГ у Москві. Росіяни писали, що будівля не експлуатується, оскільки її реконструюють, але вона прилягає до діючої будівлі.