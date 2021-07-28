Поки туристи на пляжі: очевидці показали апокаліптичні масштаби пожежі в Туреччині – відео

28 липня 2021 , 18:18
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Джерело:

телеграм-канал Life Shot

У Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі. Небо вкрите чорним димом та полум'ям. Жахливі кадри, схожі на апокаліпсис, опублікували очевидці. Зазвичай це туристи, які відпочивають на турецьких пляжах.

Один з таких кадрів зафіксували у місті Сіде. Там туристи відпочивали просто під полум'яним небом.

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Водночас в Альянсі туристичних агентств заявили, що ситуація з пожежами в Туреччині – під контролем.

"Вогонь не підійшов до готелів, там тільки задимлення", – запевнили там.

Масштабні пожежі у Туреччині: головне

  • Вогонь 28 липня охопив район курортної Анталії. Це лісові пожежі, які поширились, однак причина – невідома.
  • Службовцям довелося терміново евакуйовувати людей, адже вогонь поширюється дуже швидко через вітер.
  • Внаслідок лісової пожежі гине дуже багато тварин. Окрім того, згоріло вже кілька будинків.
  • До ліквідації пожежі залучили 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.

Приблизне місце, де вирують пожежі:

 

Автор: Тетяна Пасічник