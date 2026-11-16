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24 Канал Новини світу В Азові після атаки горить нафтобаза
16 листопада, 07:14
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В Азові після атаки горить нафтобаза

Данило Жоров

У понеділок, 16 листопада, у Ростовській області сталась пожежа. В результаті атаки загорілась нафтобаза у місті Азов.

Відповідні кадри публікують місцеві жителі. Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про пожежу?

В ніч на 16 листопада у місті Азов Ростовської області спалахнула пожежа. Після атаки зафіксували пожежу на місцевій нафтобазі. 

Палає нафтобаза в Азорі: дивіться відео

 

 

Місцеві жителі також повідомляють, що горить газорозподільна станція (ГРС).

В Азові різко стало світло: дивіться відео

 

 

Пожежа у Ростовській області / Exilenova+

 

 

Наслідки атаки на Ростовську область: дивіться відео

 

 

Також у російському Нижньокамську в Татарстані 15 листопада безпілотники атакували нафтохімічний завод "Нижнекамскнефтехим". Підприємство має важливе значення для російської хімічної промисловості, адже виготовляє матеріали, які використовують у багатьох галузях економіки. 

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