Біля аеропорту "Шереметьєво" вирувала пожежа: могла горіти нафтобаза "Роснефти"

Вранці 31 жовтня біля московського аеропорту "Шереметьєво" спалахнула сильна пожежа. У мережі опублікували кадри чорного стовпу диму над летовищем.

Повідомлення про пожежу біля аеропорту з'явилося на тлі атаки безпілотників на Москву та область. Про це пише моніторинговий канал Exilenova+.

Що могло спричинити пожежу біля "Шереметьєво"?

Займання могло статися внаслідок падіння збитого дрона приблизно за 2 кілометри на північ від летовища.

Очевидці опублікували численні фото та відео, на яких видно густий чорний дим, що підіймається над місцем події.

Пожежа біля московського аеропорту / Фото з мережі

Пожежа біля аеропорту "Шереметьєво": дивіться відео

Пожежу було видно з різних районів російської столиці: дивіться відео

Стовп диму піднімався над аеропортом у Москві: дивіться відео

За даними видання Astra, епіцентр загоряння розташований безпосередньо поруч зі складом пально-мастильних матеріалів комплексу "ТЗК Шереметьєво".

Поблизу цієї локації також розташована нафтобаза "Роснефти", на тлі якої фіксують клуби диму.

Зауважимо, що мер Москви Собянін повідомляв, що з 11:00 до 13:00 на підльоті до російської столиці нібито перехопили 11 дронів, а пізніше збили ще чотири цілі.

Через небезпеку в підмосковному регіоні оголошували повітряну тривогу, яка зачепила північні та західні райони.

Протягом дня Росавіація вводила в "Шереметьєво" план "Килим" кілька разів.

До слова, у ніч проти 31 жовтня українські військові атакували комбінат "Каменський" у Ростовській області Росії. Комбінат виробляє тверде ракетне паливо для російських реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також авіаційних боєприпасів. Внаслідок ударів на підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено чотири виробничі цехи.